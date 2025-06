Lech Poznań w tym okienku przeprowadza bardzo ciekawe transfery. Do klubu dołączył już Mateusz Skrzypczak, a teraz może do niego dołączyć Tiago Moraisa z zespołu LOSC Lille, o czym informuje "O Jogo".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech z kolejnym bardzo ciekawym transferem?!

Lech Poznań ma bardzo ambitne plany na zbliżający się sezon PKO Ekstraklasy. Mistrzowie Polski zrobią wszystko, aby obronić swój tytuł z minionych rozgrywek. Poza tym niezwykle ważne dla wszystkich w Wielkopolsce jest powodzenie w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz swoimi ruchami daje jasny sygnał, że chce walczyć o fazę grupową.

Do tej pory do klubu dołączył bowiem Mateusz Skrzypczak, który w poprzednim sezonie w barwach Jagiellonii Białystok był jednym z najlepszych graczy w całej lidze. Poza tym blisko finalizacji jest także powrót Roberta Gumnego, który ostatnie sezony grał na poziomie Bundesligi. Teraz z kolei okazuje się, że Lech złoży także ofertę za Tiago Moraisa z zespołu LOSC Lille, o czym informuje „O Jogo”.

21-letni Tiago Morais jest chętny na przenosiny do Lecha Poznań i Kolejorz chce to wykorzystać przedstawiając mu korzystną ofertę. Portugalczyk w minionym sezonie wypożyczony był do zespołu Rio Ave, w barwach którego zdobył pięć goli w 35 meczach. W sumie na swoim koncie ma on 67 spotkań w lidze portugalskiej i 10 goli oraz trzy asysty. Piłkarz wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro, w grę wchodzi wypożyczenie.

