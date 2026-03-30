Marc Gual zimą mógł wrócić do PKO Ekstraklasy. Chciał go czołowy klub

Marc Gual swego czasu był podstawowym napastnikiem Legii Warszawa, ale latem odszedł z tego klubu. Szybko, bo już tej zimy jednak mógł wrócić i trafić do Górnika Zabrze, o czym donosi "A Bola".

Marc Gual mógł trafić do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Trzeba powiedzieć, że pierwsza część sezonu była z pewnością dla Trójkolorowych lepsza. Wówczas przecież mówiło się nawet o walce o mistrzostwo Polski. Obecnie ten cel wydaje się już mniej realny, gdyż w tabeli PKO Ekstraklasy lokują się oni na 4. miejscu z dorobkiem 39 oczek. Strata do pierwszego Lecha Poznań to co prawda pięć punktów, ale na tym etapie sezonu będzie już trudno ją odrobić.

Niemniej z pewnością wiele stracono na początku rundy wiosennej, gdzie Górnik miał problemy ze stabilną grą i wygrywaniem. Być może nieco zawiodły zimowe transfery. Szczególnie w klubie z Górnego Śląska poszukiwano nowego napastnika, ten ruch się udało przeprowadzić i Zabrzanie pozyskani Borislava Rupanova. Okazuje się jednak, że zimą z klubem łączony był Marc Gual. Według serwisu „A Bola” także kluby z Cypru były nim zainteresowane, ale ruch finalnie nie doszedł do skutku.

Marc Gual w tym sezonie rozegrał do tej pory 10 spotkań, w których zdobył jednego gola. W barwach Rio Ave pełni jednak głównie rolę rezerwowego. 30-latek ma ważną umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro.

Zobacz także: Konkretne słowa o reprezentacji Polski przed meczem ze Szwecją. „Polskie piekiełko się skończyło”