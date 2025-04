Man United chce sprzedać swoją gwiazdę. Napoli oferuje 80 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Napoli składa ofertę za Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho od wielu miesięcy jest łączony z odejściem z Manchesteru United. Skrzydłowy nie do końca odnajduje się w systemie Rubena Amorima. Wedle informacji Fichajes.net, SSC Napoli jest poważnie zainteresowane 20-latkiem. Włosi złożyli ofertę w wysokości 80 milionów euro.

Prezydent Partenopei, Aurelio De Laurentiis, szuka następcy Chwiczy Kwaracchelii, który zimą przeniósł się do Paris Saint-Germain. W kolejnym sezonie to Garnacho mógłby wnieść do włoskiego klubu szybkość, polot i nieprzewidywalność, które stracili po odejściu Gruzina. Czerwone Diabły muszą teraz podjąć decyzję, czy zaakceptować ofertę i poszukać nowego skrzydłowego, czy też postawić na dalszy rozwój wychowanka Atletico Madryt w Premier League.

Na decyzję 20-krotnych mistrzów Anglii czekają nie tylko kibice, ale także inne kluby, które mogą włączyć się do walki o Garnacho. W Neapolu Antonio Conte byłby idealnym mentorem dla zawodnika. Włoski szkoleniowiec słynie z doskonałej pracy z młodymi talentami i mógłby pomóc Argentyńczykowi wejść na najwyższy poziom. Skrzydłowy w tym sezonie ma na koncie dziewięć trafień i osiem asyst w 45 rozegranych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.