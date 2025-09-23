Manchester United może się wybrać na zakupy do Hiszpanii. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Conor Gallagher z Atletico Madryt. Anglika również chcą Tottenham Hotspur i Crystal Palace - donosi "Mundo Deportivo".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United zalicza kiepskie wejście w nowy sezon. Słabe wyniki sprawiły, że władze z Old Trafford już zaczęły rozglądać się za transferami, choć letnie okienko zakończyło się niespełna miesiąc temu. Nie tak dawno pojawiła się bardzo ciekawa informacja. Otóż Czerwone Diabły mogą sięgnąć po wzmocnienie prosto z Serie A. Na ich radarze znalazł się bowiem Federico Dimarco z Interu Mediolan.

Jak się okazuje, reprezentant Włoch nie jest jedynym piłkarzem, który wkrótce może trafić na Old Trafford. Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że Manchester United jest gotowy przejść do ataku. Otóż w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Conor Gallagher z Atletico Madryt. Czerwone Diabły jednak muszą się liczyć, że pomocnik jest również celem transferowym Tottenhamu Hotspur oraz Crystal Palace.

Transfer Conora Gallaghera będzie jednak trudny do zrealizowania. Atletico Madryt wciąż łączy przyszłość z reprezentantem Anglii. Diego Simeone wraz ze swoim sztabem postrzegają, że pomocnik jest niezwykle ważnym elementem w ich układance.

Conor Gallagher w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w koszulce Atletico Madryt. Anglik zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko RCD Mallorca.