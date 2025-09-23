Manchester United rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami. Ruben Amorim tymczasem jest bardzo zainteresowany pozyskaniem Federico Dimarco z Interu Mediolan - przekazuje "Il Napolista".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Federico Dimarco wzmocni Manchester United?

Manchester United bardzo źle rozpoczął ten sezon. W ostatni weekend jednak podopieczni Rubena Amorima stanęli na wysokości zadania i pokonali Chelsea (2:1). Ten mecz może odmienić losy Czerwonych Diabłów. A już w najbliższą sobotę będą mogli dopisać do swojego dorobku kolejne zwycięstwo. Tego dnia zespół z Old Trafford zmierzy się na wyjeździe z Brentford.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United. Otóż angielski zespół może sięgnąć po wzmocnienie prosto z Serie A. Serwis „Il Napolista” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Federico Dimarco z Interu Mediolan. Reprezentant Italii ma być od pewnego czasu obserwowany przez skautów z Old Trafford.

Federico Dimarco z pewnością byłby olbrzymim wzmocnieniem dla Manchesteru United. Sam Ruben Amorim ma tego świadomość. Portugalski szkoleniowiec jest bardzo zainteresowany możliwością współpracy z Włochem. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły rzeczywiście pozyskają 32-krotnego reprezentanta Italii.

W obecnym sezonie Federico Dimarco rozegrał pięć spotkań w koszulce Interu Mediolan. W tym czasie wahadłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie oraz tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia zawodnika Nerazzurrich na 50 milionów euro.