Manchester United rozgląda się za nowym napastnikiem. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mają już wytypowanego kandydata do transferu. Na ich radarze znalazł się Ange-Yoan Bonny z Interu Mediolan - donosi "Media Foot".

Ange-Yoan Bonny na celowniku Manchesteru United

Manchester United przygotowuje się do letniego okienka transferowego. Podopieczni Michaela Carricka są na dobrej drodze, aby w przyszłym sezonie występować w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły, od momentu zatrudnienia angielskiego trenera, spisują się doskonale i mają duże szanse zakończyć na podium tegoroczną kampanię Premier League.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Nie od dziś wiadomo, że angielski klub rozgląda się za nowym napastnikiem. Serwis „Media Foot” zdradza, że Czerwone Diabły znalazły odpowiedniego kandydata do przyjścia. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Ange-Yoan Bonny, który na co dzień reprezentuje barwy Interu Mediolan.

Snajper z Wybrzeża Kości Słoniowej jeszcze nie pokazał się szerszej publice. Dotychczas zawodnik pełnił tylko rolę zmiennika w zespole Cristiana Chivu, będąc w tym momencie nawet czwartym napastnikiem do gry. U 22-latka jednak drzemie ogromny potencjał, co zapewne nie umknęło uwadze Manchesterowi United. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły sięgną po gracza Nerazzurrich.

Ange-Yoan Bonny w trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Napastnik może się pochwalić całkiem niezłymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie siedem trafień, a także tyle samo asyst.