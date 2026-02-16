Manchester United latem może przeprowadzić hitowy transfer. Czerwone Diabły myślą o pozyskaniu gwiazdy Liverpoolu. Na ich celowniku znalazł się Alexis Mac Allister - informuje "The Mirror".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alexis Mac Allister wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United znajduje się na odpowiednich torach. Sytuacja Czerwonych Diabłów uległa zmianie, kiedy zatrudniono Michaela Carricka na stanowisku trenera. Zespół pod wodzą angielskiego szkoleniowca spisuje się znakomicie. W pięciu spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa, a także zaliczyli jeden remis. Teraz naprzeciw drużynie z Old Trafford stanie Everton.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „The Mirror” przekazuje, że drużyna prowadzona przez Michaela Carricka może przeprowadzić zaskakujący ruch. I to prosto z Liverpoolu, ponieważ w kręgu zainteresowań znalazła się gwiazdor ich odwiecznego rywala. A jest nim Alexis Mac Allister.

Manchester United jeszcze nie wykonał ruchów dążących do transferu. Na ten moment Czerwone Diabły tylko rozważają sprowadzenia mistrza świata. Niewątpliwie przeprowadzka argentyńskiego pomocnika na Old Trafford byłaby wielkim transferem. Czas pokaże, czy finalnie dojdzie do przyjścia 27-latka. Warto zaznaczyć, że piłkarzowi The Reds przygląda się także Real Madryt.

Alexis Mac Allister w trwającej kampanii rozegrał 37 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Argentyny zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik The Reds może się pochwalić także czterema asystami.