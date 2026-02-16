Real Madryt przygląda się dwóm piłkarzom Liverpoolu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dominik Szoboszlai oraz Alexis Mac Allister pod lupą Realu Madryt

Real Madryt w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić co najmniej jednego nowego pomocnika. W zespole Królewskich brakuje bowiem zawodników o charakterystyce zbliżonej do Toniego Kroosa oraz Luki Modricia. Odejście Niemca i Chorwata pozostawiło wyraźną wyrwę w środku pola drużyny Los Blancos. Madrytczycy szukają piłkarzy łączących kreatywność z pracowitością oraz walecznością.

Jak poinformował Ekrem Konur, na celowniku Realu znaleźli się dwaj czołowi zawodnicy Liverpoolu – Dominik Szoboszlai oraz Alexis Mac Allister. 25-letni Węgier podobno marzy o przeprowadzce na Santiago Bernabeu, natomiast 27-letni Argentyńczyk zapewne poważnie rozważyłby ofertę ze stolicy Hiszpanii. Mistrzowie Premier League chcieliby jednak zatrzymać obu pomocników, których kontrakty obowiązują do połowy 2028 roku.

Sprowadzenie obydwu piłkarzy byłoby dla Realu ogromnym wyzwaniem finansowym, lecz transfer jednego z nich wydaje się prawdopodobny w najbliższej przyszłości. Podczas trwającego sezonu Szoboszlai rozegrał 35 meczów, zdobył 10 bramek i zanotował 7 asyst. Z kolei Mac Allister wystąpił w 37 spotkaniach, strzelił 3 gole oraz zaliczył 4 ostatnie podania. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia każdego z nich na mniej więcej 85 milionów euro.