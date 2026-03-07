Manchester United interesuje się Sandro Tonalim. Newcastle United natomiast wycenił już swoją gwiazdę. Sroki oczekują aż 100 milionów funtów za włoskiego pomocnika - przekazuje "Tuttosport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zapłacić 100 milionów euro za Tonalego?

Manchester United czeka bardzo pracowite lato. Przede wszystkim drużyna prowadzona przez Michaela Carricka musi wzmocnić środek pola. Kilka tygodni temu Casemiro poinformował, że nie będzie kontynuował kariery na Old Trafford. Czerwone Diabły tym samym poszukuje na rynku pomocnika, który będzie musiał wejść w buty doświadczonego Brazylijczyka.

Od pewnego czasu wiemy, że Manchester United wykazuje zainteresowanie Sandro Tonalim. Z informacji przekazanych przez dziennik „Tuttosport” dowiadujemy się, że Newcastle United wycenił swojego kluczowego zawodnika. Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, ponieważ Sroki oczekują ofert w wysokości 100 milionów funtów za reprezentanta Włoch.

Oczekiwania finansowe Newcastle United nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Sandro Tonali jest nie tylko gwiazdą swojego zespołu, ale także jednym z najlepszych środkowych pomocników na świecie. Obecny sezon jest niezwykle udany w wykonaniu Brescii. Nieprzypadkowo zatem Włoch jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 44 spotkania w koszulce Newcastle United. Włoch może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.