Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Sandro Tonali zainteresowany transferem do Manchesteru United

Manchester United już w poniedziałek będzie mógł potwierdzić, że jest w dobrej formie. Podopieczni Michaela Carricka tego dnia zmierzą się na wyjeździe z Evertonem. Dobra dyspozycja nie wzięła się z niczego. Czerwone Diabły zaczęły lepiej grać od momentu przyjścia angielskiego szkoleniowca. Pod wodzą nowego trenera drużyna ma na koncie cztery zwycięstwa i jeden remis.

Od pewnego momentu w mediach przewija się temat Manchesteru United i ich potencjalnego transferu Sandro Tonalego. Czerwone Diabły są poważnie zainteresowane pozyskaniem zawodnika Newcastle United. Tymczasem najnowsze doniesienia z obozu klubu z Old Trafford przekazuje „Football Insider”. Są to informacje, który uszczęśliwią fanów angielskiego zespołu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Sandro Tonali podjął decyzję. Reprezentant Włoch jest zainteresowany przeprowadzką do Manchesteru United. Warto zaznaczyć, że pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Czerwone Diabły są jednak na dobrej drodze, aby pozyskać wychowanka Brescii.

Sandro Tonali w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Newcastle United. Reprezentant Italii zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 75 milionów euro.