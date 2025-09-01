Manchester United wybrał bramkarza. Jednak nie Martinez

15:32, 1. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Manchester United osiągnął porozumienie z Royal Antwerp. Nowym bramkarzem Czerwonych Diabłów zostanie Senne Lammens. Kwota transferu sięgnie 21 mln euro - informuje The Athletic.

Emiliano Martinez
Obserwuj nas w
saolab / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Senne Lammens zostanie bramkarzem Man United

Manchester United w ostatnich dniach okna transferowego skupił się na transakcji z udziałem nowego bramkarza. Kandydatów było dwóch, a konkretnie: Emiliano Martinez i Senne Lammens. Jeszcze w niedzielę (31 sierpnia) wszystko wskazywało na to, że na Old Trafford trafi mistrz świata z 2022 roku. Aston Villa rozpoczęła nawet rozmowy z potencjalnym następcą Argentyńczyka.

Okazuje się jednak, że nastąpił zwrot akcji. Jak poinformował David Ornstein z The Athletic doszło do porozumienia na linii Manchester – Antwerpia. Oznacza to, że nowym bramkarzem zostanie nie Emiliano Martinez, a Senne Lammens.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

23-letni bramkarz zmieni klub na zasadzie transferu definitywnego. Kwota transakcji wyniesie 21 milionów euro plus dodatkowe bonusy. Jeszcze dziś (1 września) Belg pojawi się w Manchesterze, aby przejść testy medyczne, po czym podpisze kontrakt z klubem. Na ten moment nie wiadomo jak długo będzie obowiązywała umowa z 20-krotnym mistrzem Anglii.

Lammens był związany z Antwerpią od lipca 2023 roku, gdy na zasadzie wolnego transferu opuścił Club Brugge. Łącznie zagrał w 64 meczach, w których 12 razy zachował czyste konto. O miejsce między słupkami Man United będzie rywalizował z Andre Onaną i Altayem Bayindirem.

Dla klubu z Old Trafford będzie to piąty letni transfer. Wcześniej do zespołu dołączyli Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha i Diego Leon.

POLECAMY TAKŻE

Jadon Sancho
Sancho zmienia klub. Manchester United doszedł do porozumienia
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes wybrał kierunek transferu. Man Utd straci gwiazdę?
Emiliano Martinez
Martinez ujawnił swoje zamiary. Znany bramkarz chce wielkiego transferu!