Manchester United wybrał bramkarza. Jednak nie Martinez

saolab / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Senne Lammens zostanie bramkarzem Man United

Manchester United w ostatnich dniach okna transferowego skupił się na transakcji z udziałem nowego bramkarza. Kandydatów było dwóch, a konkretnie: Emiliano Martinez i Senne Lammens. Jeszcze w niedzielę (31 sierpnia) wszystko wskazywało na to, że na Old Trafford trafi mistrz świata z 2022 roku. Aston Villa rozpoczęła nawet rozmowy z potencjalnym następcą Argentyńczyka.

Okazuje się jednak, że nastąpił zwrot akcji. Jak poinformował David Ornstein z The Athletic doszło do porozumienia na linii Manchester – Antwerpia. Oznacza to, że nowym bramkarzem zostanie nie Emiliano Martinez, a Senne Lammens.

23-letni bramkarz zmieni klub na zasadzie transferu definitywnego. Kwota transakcji wyniesie 21 milionów euro plus dodatkowe bonusy. Jeszcze dziś (1 września) Belg pojawi się w Manchesterze, aby przejść testy medyczne, po czym podpisze kontrakt z klubem. Na ten moment nie wiadomo jak długo będzie obowiązywała umowa z 20-krotnym mistrzem Anglii.

Lammens był związany z Antwerpią od lipca 2023 roku, gdy na zasadzie wolnego transferu opuścił Club Brugge. Łącznie zagrał w 64 meczach, w których 12 razy zachował czyste konto. O miejsce między słupkami Man United będzie rywalizował z Andre Onaną i Altayem Bayindirem.

Dla klubu z Old Trafford będzie to piąty letni transfer. Wcześniej do zespołu dołączyli Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha i Diego Leon.