Martinez blisko Man United. Aston Villa chce topowego bramkarza

Emiliano Martinez jest łączony z transferem do Manchesteru United. Jak podaje Sacha Tavolieri mistrza świata w Aston Villi może zastąpić topowy bramkarz. Trwają rozmowy z Diogo Costą z FC Porto.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Aston Villa rozmawia z Diogo Costą! Ma zastąpić Emiliano Martineza

Aston Villa w końcówce okna transferowego może być zmuszona do kluczowej zmiany w wyjściowym składzie. Wszystko wskazuje na to, że Emiliano Martinez jest o krok od zmiany klubu wewnątrz Premier League. Mistrza Świata z 2022 roku chce pozyskać Manchester United. Czerwone Diabły według ostatnich informacji przygotowali ofertę za bramkarza, ponieważ upadł temat transferu Senne Lammensa.

Klub z Birmingham chce być przygotowany na ewentualne odejścia golkipera. W związku z tym wytypował zawodnika, który może zostać nową jedynką w składzie Unaia Emery’ego. Z doniesień Sky Sport Deutschland wynika, że trwają zaawansowane rozmowy z topowym bramkarzem. Do zespołu Aston Villi miałby dołączyć Diogo Costa, czyli reprezentant Portugalii i piłkarz FC Porto.

Diogo Costa to jeden z najlepszych bramkarzy młodego pokolenia. Portugalczyk ma 25 lat, ale może pochwalić się ogromnym doświadczeniem. Od początku kariery jest związany z FC Porto, gdzie rozegrał już ponad 200 spotkań. Na swoim koncie ma także 36 występów w reprezentacji Portugalii, z którą sięgnął po triumf w Lidze Narodów.

Aston Villa nie była nadmiernie aktywna podczas letniego okna transferowego. The Villans sfinalizowali tylko trzy transakcje, ściągając takich graczy jak Marco Bizot, Yasin Ozcan i Evann Guessand. Blisko dołączenia do zespołu jest jeszcze Victor Lindelof.