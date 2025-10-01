Man United wskazał główny cel transferowy. W grze nawet 70 mln funtów

Manchester United potrzebuje wzmocnień w linii ofensywnej. Jak podaje "TBR Football", priorytetem klubu w przyszłym roku pozostaje Antoine Semenyo z Bournemouth.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo na celowniku Manchesteru United

Manchester United kolejny sezon rozczarowuje w Premier League. Ruben Amorim nadal nie uporał się z problemami drużyny, a letnie wzmocnienia nie odmieniły wyników Czerwonych Diabłów. Zespół wygrał w lidze jedynie dwa mecze i poniósł już trzy porażki, co sprawia, że zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli.

Według Graeme’a Baileya z „TBR Football”, klub z Old Trafford poważnie monitoruje sytuację Antoine’a Semenyo, który błyszczy w barwach AFC Bournemouth. Zespół z Vitality Stadium nie jest jednak zainteresowany jego sprzedażą w styczniowym oknie transferowym, co oznacza, że ewentualny transfer musi poczekać do lata.

Urodzony w Londynie zawodnik pozostaje wierny The Cherries i kontynuuje rozwój w klubie z południowego wybrzeża Anglii. Jego wszechstronność, umiejętności ofensywne oraz zdolność do gry na każdej pozycji w ataku sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych graczy w Premier League. Bournemouth wycenia Semenyo na 70 milionów funtów.

Warto dodać, że 25-latek znajduje się również na radarze Aston Villi i Tottenhamu Hotspur. W tym sezonie Semenyo strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty w siedmiu spotkaniach. Ghańczyk w przeszłości reprezentował barwy m.in. Sunderlandu czy Bristol City.