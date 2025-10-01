Man United wskazał główny cel transferowy. W grze nawet 70 mln funtów

09:06, 1. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TBR Football

Manchester United potrzebuje wzmocnień w linii ofensywnej. Jak podaje "TBR Football", priorytetem klubu w przyszłym roku pozostaje Antoine Semenyo z Bournemouth.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo na celowniku Manchesteru United

Manchester United kolejny sezon rozczarowuje w Premier League. Ruben Amorim nadal nie uporał się z problemami drużyny, a letnie wzmocnienia nie odmieniły wyników Czerwonych Diabłów. Zespół wygrał w lidze jedynie dwa mecze i poniósł już trzy porażki, co sprawia, że zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli.

Według Graeme’a Baileya z „TBR Football”, klub z Old Trafford poważnie monitoruje sytuację Antoine’a Semenyo, który błyszczy w barwach AFC Bournemouth. Zespół z Vitality Stadium nie jest jednak zainteresowany jego sprzedażą w styczniowym oknie transferowym, co oznacza, że ewentualny transfer musi poczekać do lata.

Urodzony w Londynie zawodnik pozostaje wierny The Cherries i kontynuuje rozwój w klubie z południowego wybrzeża Anglii. Jego wszechstronność, umiejętności ofensywne oraz zdolność do gry na każdej pozycji w ataku sprawiają, że jest jednym z najbardziej pożądanych graczy w Premier League. Bournemouth wycenia Semenyo na 70 milionów funtów.

Warto dodać, że 25-latek znajduje się również na radarze Aston Villi i Tottenhamu Hotspur. W tym sezonie Semenyo strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty w siedmiu spotkaniach. Ghańczyk w przeszłości reprezentował barwy m.in. Sunderlandu czy Bristol City.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Man United szykuje transferową bombę. Napastnik na radarze
Ruben Amorim
Manchester United obserwuje pomocnika. Ligowy rywal zareagował
Ruben Amorim
Manchester United nie rezygnuje. Ma plan na pozyskanie portugalskiego gwiazdora