Manchester United wróci po gwiazdę? Latem będzie do wzięcia

Manchester United monitoruje rynek w poszukiwaniu pomocnika. Być może wróci po Carlosa Balebę, który tym razem będzie do wzięcia. Brighton jest otwarte na jego sprzedaż - informuje „The Sun”.

Baleba tym razem do wzięcia. Man United się skusi?

Manchester United planuje latem przebudowę środka pola. Na pewno sprowadzi nowego pomocnika, a nie wyklucza nawet dwóch transferów do tej formacji. Wszystko za sprawą potwierdzonego rozstania z Casemiro. Jego umowa nie zostanie przedłużona, więc latem wyniesie się z Old Trafford.

Brazylijczyk w tym sezonie prezentuje się świetnie, dlatego nie będzie łatwo go zastąpić. Na liście życzeń Czerwonych Diabłów znajdują się nazwiska wielu gwiazd Premier League. Mowa chociażby o Sandro Tonalim, Adamie Whartonie, Bruno Guimaraesu czy Elliocie Andersonie. „The Sun” ujawnia z kolei, że do wzięcia będzie Carlos Baleba, o którego Manchester United walczył w zeszłym roku. Wówczas Brighton zażyczyło sobie aż 100 milionów euro, więc transfer nie był możliwy.

Od tego czasu Baleba obniżył loty. Obecny sezon jest przeciętny w jego wykonaniu, lecz mimo tego dalej Manchester United ma go na celowniku i jest skłonny o niego powalczyć. Brighton tym razem nie wyklucza jego odejścia, a nawet jest przygotowane na sprzedaż. Kwota ewentualnego transferu miałaby się domknąć w okolicach 60 milionów euro. Sam Baleba już zeszłego lata uważał, że jest gotowy, aby postawić kolejny krok w swojej karierze i interesował się przenosinami na Old Trafford. Brighton planuje sprzedać go z wielkim zyskiem i sprowadzić w jego miejsce kolejny talent, który rozwinie i wypromuje.