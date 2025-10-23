Manchester United rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, trop Czerwonych Diabłów prowadzi do Atletico Madryt. Na ich celowniku znalazł się bowiem Conor Gallagher - donosi "Football Insider".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United fatalnie rozpoczął ten sezon. Jednak od pewnego czasu Czerwone Diabły imponują wysoką formę. Drużyna pod wodzą Rubena Amorima wygrała bowiem po raz pierwszy dwa mecze z rzędu. W ostatnim spotkaniu zespół z Old Trafford wygrał derby z Liverpoolem (2:1), a władze klubu już rozglądają się za nowymi zawodnikami.

Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że Manchester United ma ambitne plany transferowe. Jak się okazuje, na celowniku Czerwonych Diabłów jest nie tylko Manu Kone. Anglicy chcą również pozyskać innego pomocnika. A trop prowadzi do La Ligi. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Conor Gallagher z Atletico Madryt.

Manchester United ma zielone światło na pozyskanie reprezentanta Anglii. Wspomniane źródło zaznacza, że Ruben Amorim zgodził się na sprowadzenie pomocnika Los Colchoneros. Czas pokaże, czy wychowanek Chelsea finalnie wyląduje na Old Trafford.

Conor Gallagher jest związany z Atletico Madryt od początku sierpnia 2024 roku. Dotychczas Anglik rozegrał 62 spotkania w koszulce hiszpańskiego zespołu. 25-latek w tym czasie zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się sześcioma asystami.