Manchester United zamierza wzmocnić środek pola. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Manu Kone z AS Romy. Skauci angielskiego klubu jednak nie są przekonani do transferu - donosi Graeme Bailey.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manu Kone wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United zalicza świetny okres. Drużyna pod wodzą Rubena Amorima pierwszy raz wygrała dwa mecze ligowe z rzędu. W ostatnim meczu Czerwone Diabły na wyjeździe pokonały Liverpool (2:1). Władze klubu mają świadomość, że kadra potrzebuje wzmocnień. Przede wszystkim w środku pola. Lada moment szeregi zespołu ma opuścić bowiem Casemiro.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje Graeme Bailey. Otóż Czerwone Diabły mają na celowniku kolejnego środkowego pomocnika. I to prosto z Serie A. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Manu Kone, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Transfer reprezentanta Francji jest jak najbardziej realną opcją dla Manchesteru United. Zawodnik błyszczy bowiem na włoskich boiskach. Swoje zdanie jednak wyrazili również skauci Czerwonych Diabłów. Uważają bowiem, że pomocnik nie jest jeszcze na tyle doświadczonym graczem, aby poradził sobie w Premier League. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się cała sytuacja.

Manu Kone od 2024 roku reprezentuje barwy AS Romy. Dotychczas Francuz rozegrał 54 spotkania w barwach włoskiego zespołu. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.