Manchester United wykazuje zainteresowanie Rubenem Nevesem. Portugalczyk może wrócić do Premier League, ale niekoniecznie na Old Trafford. Pomocnika również chce Tottenham Hotspur - podaje "The Daily Briefing".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Neves

Tottenham Hotspur również chce Rubena Nevesa

Manchester United w zimowym okienku transferowym zamierza wzmocnić środek pola. Pozyskanie pomocnika jest celem Czerwonych Diabłów od wielu miesięcy. Ostatnio pojawiły się informacje, że na celowniku zespołu z Old Trafford znalazł się Ruben Neves. Al-Hilal wyceniło nawet swojego gracza na 17 milionów funtów.

Ruben Neves faktycznie może wrócić na boiska Premier League. Jednak niekoniecznie zawodnik może wybrać Manchester United. Z informacji przekazanych przez „The Daily Briefing” dowiadujemy się, że reprezentant Portugalii jest celem transferowym nie tylko Czerwonych Diabłów. Pomocnik znalazł się również w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Thomas Frank podobnie jak Ruben Amorim chcieliby pozyskać Rubena Nevesa. Między tymi klubami prawdopodobnie rozstrzygnie się walka o Portugalczyka. Zawodnik poważnie myśli o powrocie do Europy, a warto podkreślić, że to w Premier League wskoczył na wysoki poziom. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje 28-latek.

Ruben Neves dotychczas rozegrał 94 spotkania w koszulce Al-Hilal. Portugalski pomocnik może się pochwalić się bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 10 trafień, a także 24 asysty.