Man United rozważa przyszłość gwiazdy. Ligowy rywal szykuje ofertę

Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

West Ham wraca po Harry’ego Maguire’a

Manchester United w ostatnim czasie zachwyca w Premier League. Czerwone Diabły najpierw pokonały Manchester City (2:0) na Old Trafford, a następnie ograły Arsenal (3:2) na Emirates Stadium, dzięki czemu wskoczyły na czwarte miejsce w tabeli. Stery w klubie objął Michaela Carricka, który na początku stycznia zastąpił zwolnionego Rubena Amorima. Klub liczy na utrzymanie wysokiej formy i walkę o udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Jednak przyszłość Harry’ego Maguire’a nie jest pewna. 32-letni środkowy obrońca, którego kontrakt wygasa w czerwcu, może opuścić Old Trafford po zakończeniu sezonu. Chociaż pojawiają się doniesienia o możliwym przedłużeniu umowy, to daleko do oficjalnego potwierdzenia.

Według informacji „Football Insider”, West Ham United zamierza latem ruszyć po Anglika. Młoty były bardzo bliskie podpisania z nim kontraktu jeszcze za kadencji Davida Moyesa, jednak wtedy negocjacje zakończyły się fiaskiem. Wciąż nie jest jasne, jak potoczą się losy londyńskiego klubu, który walczy o utrzymanie w lidze.

Maguire trafił do Manchesteru United w 2019 roku z Leicester City za 87 milionów euro. Choć jego pobyt w klubie nie był wolny od trudnych momentów i krytyki, obecny sezon przyniósł Anglikowi wyraźne odrodzenie formy. W bieżącej kampanii 32-latek rozegrał 12 meczów i zdobył dwie bramki.