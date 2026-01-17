Manchester United zdecydował ws. przyszłości Maguire’a

Harry Maguire ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu. Obrońcą interesuje się m.in. AC Milan. Jak podaje The Sun, Manchester United podjął decyzję w sprawie przyszłości Anglika.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Maguire zostanie w Man United na następny sezon

Manchester United ponownie zmienił trenera, a co za tym idzie pomysł na budowanie zespołu. Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało na to, że Harry Maguire odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, więc Anglik miał odejść za darmo. Zainteresowanie środkowym obrońcą wyraziło kilka drużyn z Premier League oraz AC Milan.

Czerwone Diabły wytypowały nawet następcę Maguire’a. Natomiast obecnie wiele wskazuje na to, że kwestia przyszłości 32-latka uległa zmianie. Jak informuje The Sun, reprezentant Anglii ma zostać w klubie na przyszły sezon, a nawet kolejne.

Decyzję o zatrzymaniu piłkarza podjął Michael Carrick. Kilka dni temu podpisał kontrakt z Manchesterem United jako tymczasowy trener do końca sezonu. Za jego namową władze z Old Trafford mają przedłużyć umowę Maguire’a.

Urodzony w Sheffield obrońca trafił do Man United latem 2019 roku z Leicester City za oszałamiające 87 milionów euro. Z początku był ważnym ogniwem zespołu, ale z upływem czasu jego występy nie spełniały oczekiwań. Co więcej, kibice wytykali mu kuriozalne błędy w obronie. Wraz z przyjściem nowych obrońców, stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Czerwonych Diabłów.

Maguire łącznie w barwach Man United rozegrał 256 meczów, w których zdobył 17 goli i zaliczył 9 asyst.