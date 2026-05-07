Liverpool i Tottenham powalczą o gwiazdę Juventusu

Andrea Cambiaso może zostać bohaterem jednego z głośniejszych transferów lata. Według „TuttoJuve” obrońcą Juventusu interesują się Liverpool oraz Tottenham.

Juventus może stracić ważnego defensora

Andrea Cambiaso należy do najlepszych lewych obrońców obecnego sezonu we Włoszech. Piłkarz Juventusu zanotował już siedem asyst i regularnie zbiera bardzo dobre oceny. Nic więc dziwnego, że jego sytuację uważnie obserwują kluby z Premier League.

Według „TuttoJuve” Liverpool i Tottenham w ostatnim czasie wyraziły zainteresowanie reprezentantem Włoch. Stara Dama oczekuje za zawodnika około 50 milionów euro. Włoskie media podkreślają jednak, że kwota mogłaby spaść, jeśli klub nie wywalczy awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Liverpool widzi w Cambiaso potencjalnego następcę Andrewa Robertsona. Szkot ma opuścić klub po zakończeniu sezonu, dlatego działacze szukają nowego rozwiązania na lewej stronie defensywy. Milos Kerkez prezentował się dobrze w ostatnich miesiącach, lecz władze klubu nie chcą opierać całego sezonu tylko na jednym zawodniku.

Tottenham również analizuje możliwość sprowadzenia włoskiego defensora. W Londynie nie są do końca zadowoleni z postawy Destiny Udogiego i rozważają wzmocnienie tej pozycji. Cambiaso miałby podnieść poziom rywalizacji i stać się ważnym elementem drużyny w kolejnej kampanii.

Transfer może jednak okazać się bardzo trudny ze względów finansowych. Zarówno Liverpool, jak i Tottenham planują wzmocnienia także na innych pozycjach. Wydanie około 50 milionów euro na lewego obrońcę budzi więc pewne wątpliwości. Dodatkowym problemem Tottenhamu pozostaje sytuacja sportowa, ponieważ Cambiaso nie zdecyduje się na transfer w przypadku spadku z ligi.

