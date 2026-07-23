Liverpool przechytrzy PSG? Zainteresował się francuską perełką

Maghnes Akliouche wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. O jego podpis rywalizują Liverpool oraz PSG - podaje stacja Sky Sports.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche celem Liverpoolu oraz PSG

Maghnes Akliouche najprawdopodobniej opuści AS Monaco podczas trwającego letniego okienka transferowego. 24-letni skrzydłowy chciałby spróbować nowego wyzwania i zrobić kolejny krok w swojej karierze. Młody ofensywny zawodnik nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ jego sytuację uważnie monitorują czołowe europejskie kluby.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „Sky Sports”, chęć pozyskania Maghnesa Akliouche’a wykazuje między innymi Liverpool. Angielski gigant zamierza rywalizować o podpis Francuza z Paris Saint-Germain. Dotychczas to paryżanie byli uznawani za faworyta, ponieważ mieli osiągnąć porozumienie z samym piłkarzem. Wejście do gry klubu z Anfield Road może jednak znacząco odmienić sytuację.

W minionym sezonie Akliouche rozegrał 43 mecze, zdobył 7 bramek i zanotował 11 asyst, będąc jednym z liderów Monaco. Mierzący 183 centymetry skrzydłowy jest związany z obecnym pracodawcą od 2017 roku. Jego wartość rynkowa wynosi aktualnie 50 milionów euro, zgodnie z wyceną serwisu „Transfermarkt”. Włodarze z Księstwa oczekują za swojego gwiazdora podobnej kwoty.