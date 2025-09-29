Manchester United pozyska Kenana Yildiza? Nowe informacje

Kenan Yildiz znalazł się na celowniku Manchesteru United. Taki transfer będzie jednak bardzo trudny do zrealizowania, ponieważ Juventus chce za wszelką cenę zatrzymać tureckiego skrzydłowego - poinformował Pete O'Rourke z portalu Football Insider.

Juventus chce zatrzymać Kenana Yildiza

Kenan Yildiz od pewnego czasu jest czołową postacią Juventusu, a świetna forma zdolnego piłkarza nie pozostaje bez echa wśród największych klubów ze Starego Kontynentu. Jednym z zespołów, który od dłuższego czasu monitorują sytuację 20-letniego skrzydłowego, jest Manchester United. Według najnowszych informacji mediów Czerwone Diabły mają obecnie największe szanse na pozyskanie utalentowanego etatowego reprezentanta Turcji, choć i tak ewentualny transfer będzie bardzo trudny do sfinalizowania.

Jak ujawnił Pete O’Rourke z portalu „Football Insider”, Juventus nie zamierza bowiem sprzedawać młodej gwiazdy w 2026 roku. Klub z Turynu traktuje Yildiza jako filar swojego projektu, nie planując jego przedwczesnego odejścia. Sam zawodnik również czuje się szczęśliwy we Włoszech, co praktycznie zamyka drogę do przenosin w najbliższym czasie. Manchester United pozostaje jednak zdeterminowany i gotowy poczekać na tureckiego skrzydłowego nawet do 2027 roku, kiedy przeprowadzka 20-latka będzie bardziej realna.

Kenanem Yildizem interesują się także inne potęgi, w tym Chelsea, Arsenal oraz Liverpool. Młody piłkarz jest wyceniany na około 80 milionów funtów. Reprezentant Turcji, mający na koncie 23 występy w drużynie narodowej, trafił do Juventusu w 2022 roku z Bayernu Monachium na zasadzie wolnego transferu. Od tego czasu rozegrał dla ekipy Starej Damy dokładnie 90 spotkań, w których zdobył 18 bramek i zanotował 15 asyst. Wszechstronny atakujący, potrafiący grać na skrzydle, w roli ofensywnego pomocnika czy jako klasyczny napastnik, uchodzi za jednego z najlepszych zawodników młodego pokolenia w Europie.