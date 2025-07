Manchester United może pozyskać bramkarza z Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Nick Pope przymierzany do Manchesteru United

Manchester United na początku przygotowań do nowego sezonu napotkał poważny problem. Podczas jednego z treningów kontuzji doznał Andre Onana. W związku z tym pod nieobecność Kameruńczyka w sparingach gra w bramce Altay Bayindir. Zarząd klubu z Old Trafford planuje jednak transfer nowego bramkarza, więc rozpoczął już poszukiwania odpowiedniego kandydata.

Nie tak dawno złożyli ofertę za Emiliano Martineza, lecz Aston Villa odrzuciła propozycję wypożyczenia. Z najnowszych informacji serwisu talkSport wynika, że w grze pojawił się kolejny kandydat. Wszystko przez ostatni transfer Newcastle, które pozyskało Aarona Ramsdale’a. To sprawia, że pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Nicka Pope’a.

Źródło uważa, że Pope może zostać celem transferowym Manchesteru United. Anglik miałby na początku sezonu zastąpić Onanę, a w dłuższej perspektywie czasu rywalizować z nim o miano „jedynki” między słupkami w zespole Rubena Amorima.

Pope to wychowanek Ipswich Town, lecz przygodę z seniorskim futbolem rozpoczął w Bury Town. Później bronił barw takich klubów jak Charlton, Aldershot, York City czy Burnley. Do Newcastle trafił latem 2022 roku za ok. 11 milionów euro. Łącznie w zespole z St. James Park uzbierał 95 występów, w których zachował 35 czystych kont.