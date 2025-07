Muller znalazł nowy klub. Tam zagra w nadchodzącym sezonie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Thomas Muller został nowym piłkarzem Vancouver Whitecaps

Thomas Muller przez całą karierę był związany z Bayernem Monachium. W barwach niemieckiego giganta grał przez dwadzieścia pięć lat, przechodząc od kategorii młodzieżowych aż do zespołu seniorów. Łącznie rozegrał w klubie aż 756 spotkań, w których zdobył 250 goli.

Wraz z końcem sezonu wygasł jego kontrakt z Bawarczykami. Po raz ostatni w koszulce Bayernu zagrał podczas Klubowych Mistrzostw Świata 2025 w meczu z Paris Saint-Germain. Teraz okazało się jasne, że Muller definitywnie opuści Europę, przenosząc się do MLS.

Jak przekazał Fabrizio Romano ofensywny pomocnik związał się kontraktem z Vancouver Whitecaps. Reprezentant Niemiec podpisze dwuletnią umowę ważną do grudnia 2026 roku. Co ciekawe jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Muller trafi do Los Angeles FC.

Nowy klub niemieckiego piłkarza to jedna z czołowych drużyn w tym sezonie MLS. Aktualnie po 24. kolejkach zajmują 2. miejsce w Konferencji Zachodniej z dorobkiem 45 punktów. W 2025 roku dotarli do finału Ligi Mistrzów CONCACAF. Ponadto w swojej gablocie mają również cztery mistrzostwa Kanady.