Man United poluje na zawodnika. Prosto z Bundesligi

Nathaniel Brown przyciąga uwagę Manchesteru United

Manchester United rozgrywa bardzo solidny sezon i po 31. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Czerwone Diabły są o krok od zapewnienia sobie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Niepewna pozostaje przyszłość Michaela Carrick na Old Trafford. Anglik wciąż walczy o utrzymanie stanowiska menedżera, jednak władze klubu nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji i trzymają go w niepewności przed okresem przygotowawczym.

Niezależnie od rozstrzygnięć na ławce trenerskiej, Manchester United planuje być aktywny podczas letniego okna transferowego. Jednym z głównych celów jest wzmocnienie lewej strony defensywy i rozgląda się za następcą Luke’a Shawa. Choć 30-letni Anglik prezentuje w tym sezonie solidną formę, a jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, działacze chcą już teraz zabezpieczyć przyszłość tej pozycji.

W ostatnich tygodniach jednym z najgorętszych nazwisk łączonych z transferem na Old Trafford jest Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt. 22-letni lewy obrońca przebojem wdarł się do składu niemieckiego zespołu i szybko stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych defensorów w Europie.

Według doniesień „FussballDaten”, Brown znajduje się nie tylko na radarze Manchesteru United, ale również Liverpoolu oraz Manchesteru City. Eintracht jest świadomy rosnącej wartości swojego zawodnika i może oczekiwać za niego około 55 milionów euro. W obecnym sezonie Brown rozegrał 35 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował sześć asyst.