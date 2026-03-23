Manchester United poluje na lewego obrońcę i ma trzy cele

11:32, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United przygotowuje się do letniego okna transferowego, a według TEAMtalk klub koncentruje się na wzmocnieniu lewej obrony. Na liście znajdują się gracze z Premier League, którzy mają rozwiązać jeden z największych problemów zespołu.

Problemy w defensywie wymuszają konkretne ruchy Manchesteru United

Manchester United w ostatnich miesiącach zmaga się z brakiem stabilności na lewej stronie defensywy. Problemy zdrowotne, rotacje oraz nierówna forma zawodników sprawiły, że ta pozycja stała się jednym z najsłabszych punktów drużyny.

Klub chce podejść do transferów w sposób pragmatyczny i skupić się na zawodnikach sprawdzonych w Premier League. Takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko adaptacji i zapewnić natychmiastowy wpływ na grę zespołu. Priorytetem jest zwiększenie jakości oraz głębi składu w defensywie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Na celowniku znajdują się trzy konkretne nazwiska. Manchester United obserwuje Mylesa Lewisa Skelly’ego z Arsenalu, Antonee Robinsona z Fulham oraz Tyricka Mitchella z Crystal Palace. Każdy z nich wpisuje się w profil zawodnika gotowego do gry na wysokim poziomie w lidze angielskiej.

Szczególne zainteresowanie budzi młody talent Arsenalu. Lewis Skelly jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia i może występować zarówno na lewej obronie, jak i w pomocy. Problemem pozostaje jednak jego ograniczona liczba minut w pierwszym zespole i małe doświadczenia. Brak regularnej gry może skłonić go jednak do transferu lub wypożyczenia, zwłaszcza w kontekście walki o miejsce w reprezentacji.

Manchester United traktuje wzmocnienie tej pozycji jako jeden z kluczowych elementów dalszej przebudowy zespołu. Wszystko wskazuje na to, że lewa obrona będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego okna transferowego.

Zobacz również: Arbeloa skomentował kontrowersyjną decyzję sędziego w derbach