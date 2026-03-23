Manchester United poluje na lewego obrońcę i ma trzy cele

Manchester United przygotowuje się do letniego okna transferowego, a według TEAMtalk klub koncentruje się na wzmocnieniu lewej obrony. Na liście znajdują się gracze z Premier League, którzy mają rozwiązać jeden z największych problemów zespołu.

Problemy w defensywie wymuszają konkretne ruchy Manchesteru United

Manchester United w ostatnich miesiącach zmaga się z brakiem stabilności na lewej stronie defensywy. Problemy zdrowotne, rotacje oraz nierówna forma zawodników sprawiły, że ta pozycja stała się jednym z najsłabszych punktów drużyny.

Klub chce podejść do transferów w sposób pragmatyczny i skupić się na zawodnikach sprawdzonych w Premier League. Takie rozwiązanie ma ograniczyć ryzyko adaptacji i zapewnić natychmiastowy wpływ na grę zespołu. Priorytetem jest zwiększenie jakości oraz głębi składu w defensywie.

Na celowniku znajdują się trzy konkretne nazwiska. Manchester United obserwuje Mylesa Lewisa Skelly’ego z Arsenalu, Antonee Robinsona z Fulham oraz Tyricka Mitchella z Crystal Palace. Każdy z nich wpisuje się w profil zawodnika gotowego do gry na wysokim poziomie w lidze angielskiej.

Szczególne zainteresowanie budzi młody talent Arsenalu. Lewis Skelly jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia i może występować zarówno na lewej obronie, jak i w pomocy. Problemem pozostaje jednak jego ograniczona liczba minut w pierwszym zespole i małe doświadczenia. Brak regularnej gry może skłonić go jednak do transferu lub wypożyczenia, zwłaszcza w kontekście walki o miejsce w reprezentacji.

Manchester United traktuje wzmocnienie tej pozycji jako jeden z kluczowych elementów dalszej przebudowy zespołu. Wszystko wskazuje na to, że lewa obrona będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego okna transferowego.

