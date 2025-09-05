Man United planuje rewolucję. Dwie gwiazdy opuszczą klub

Manchester United nie wiąże przyszłości z dwoma zawodnikami. Harry Maguire i Casemiro mogą opuścić klub już latem przyszłego roku - podaje brytyjski "The Mirror".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Harry Maguire i Casemiro na wylocie z Manchesteru United

Manchester United rozpoczął sezon ligowy od porażki w hicie z Arsenalem (0:1). Następnie przyszedł remis na Craven Cottage z Fulham (1:1) i sensacyjna porażka z Grimsby Town w 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Przed przerwą na reprezentacje drużyna Rubena Amorima odniosła pierwsze zwycięstwo, pokonując w doliczonym czasie gry Burnley (3:2). W najbliższym meczu zmierzy się z Manchesterem City w szlagierze 4. kolejki Premier League.

Latem klub wydał na nowych zawodników łącznie 250 milionów euro, a w kadrze szykują się kolejne zmiany. Według informacji podanych przez brytyjski „The Mirror”, Harry Maguire i Casemiro mają opuścić Manchester United już latem przyszłego roku. Obaj zawodnicy mają ważne kontrakty do końca bieżącego sezonu, a na ten moment niewiele wskazuje na to, by miały zostać przedłużone.

32-letni stoper Maguire może liczyć na konkretne zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Pochodzący z Sheffield defensor dołączył do Czerwonych Diabłów w 2019 roku z Leicester City i rozegrał dla klubu blisko 250 meczów.

Z kolei Casemiro trafił na Old Trafford w 2022 roku z Realu Madryt za około 70 mln euro. 33-letni Brazylijczyk również łączony jest z klubami z Bliskiego Wschodu. Obaj zawodnicy już w styczniu będą mogli rozpocząć negocjacje z zagranicznymi zespołami w sprawie transferu.