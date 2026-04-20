Milan wycenił swoją wielką gwiazdę. Jest oferowany Barcelonie!

20:13, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Matteo Moretto

Rafael Leao chciałby tego lata zmienić klub. Jego usługi zostały nawet zaoferowane Barcelonie. Milan nie wyklucza sprzedaży gwiazdora i wycenia go na 50 milionów euro - informuje Matteo Moretto.

Rafael Leao
Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao zamieni Milan na Barcelonę? Potrzeba 50 mln euro

Rafael Leao myśli o opuszczeniu San Siro już po tym sezonie. Na przestrzeni lat był wielokrotnie łączony z transferem, ale nigdy do tego nie dochodziło. Milan skutecznie przekonywał swojego gwiazdora do pozostania, ale teraz może być inaczej. Portugalczyk jest zdeterminowany, by zmienić otoczenie, a klub nie zamierza stawać mu na drodze. Massimiliano Allegri docenia jego umiejętności, ale uważa, że ten nie sprawdził się w roli lidera ofensywy.

Przedstawiciele Leao szukają mu nowego pracodawcy. Od pewnego czasu wiadomo, że zgłosili się z propozycją do Barcelony, która nie wykluczyła takiego transferu. Portugalczyk jest chętny, aby wzmocnić ekipę Hansiego Flicka, ale na pewno jego nazwisko nie znajduje się na szczycie listy życzeń Deco.

W Barcelonie wciąż nie wyjaśniono tematu przyszłości Marcusa Rashforda. Lada moment zakończy się jego wypożyczenie, a Manchester United oczekuje 30 milionów euro. Jeśli strony się nie dogadają, Blaugrana będzie szukać nowego skrzydłowego i wówczas może zwrócić się w kierunku Leao.

Milan stopniowo przygotowuje się do sprzedaży. Matteo Moretto mówi, że wycena sięga 50 milionów euro. To spora kwota, biorąc pod uwagę, że Barcelona może zrezygnować z wydatku rzędu 30 milionów euro na Rashforda, ale Portugalczyk był dotąd uważany za nietykalnego.

