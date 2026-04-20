Liverpool może sprowadzić zawodnika, który niegdyś odbił się od Serie A. Na celowniku zespołu Arne Slota znalazł się Enzo Le Fee z Sunderlandu - informuje "TEAMtalk".

Enzo Le Fee wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool już myśli o zbliżającym się letnim okienku transferowym. Włodarze z Anfield Road przeczesują ligowy rynek i udało im się znaleźć kandydata do przyjścia. A w tej sprawie doniesienia przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż w kręgu zainteresowań obecnych mistrzów Premier League znalazł się Enzo Le Fee, który na co dzień reprezentuje barwy Sunderlandu.

Na ten moment Liverpool jeszcze nie wykonał odpowiednich kroków dążących do transferu. Enzo Le Fee niewątpliwie jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League. Francuz udowadnia swoją wartość w tym sezonie, a jeszcze nie tak dawno był wyśmiewany w Serie A. Zawodnik Sunderlandu kompletnie nie poradził sobie w AS Romie.

W ubiegłym roku obecnych pracodawca Enzo Le Fee zapłacił za jego wykup ponad 20 milionów euro. Dziś wartość rynkowa Francuza jest zdecydowanie większa, ale nie znamy oczekiwań Sunderlandu. Liverpool będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, jeśli zdecyduje się na transfer pomocnika. The Reds jednak dysponują olbrzymią gotówką i nie powinien to być dla nich większy problem.

Enzo Le Fee w obecnym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Sunderlandu. Francuz zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.