Lazio szykuje sensacyjny ruch. Gwiazdor może wrócić do Serie A

Lazio rozważa sprowadzenie Mauro Icardiego, który pozostaje bez klubu po rozstaniu z Galatasaray. Rzymianie szukają skutecznego napastnika dla Gennaro Gattuso.

fot. Imago / Frederic Chambert / Panoramic Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Icardi może ponownie zagrać we Włoszech

Lazio mocno pracuje nad kolejnymi transferami. Klub jest już blisko sfinalizowania operacji związanej z Davide Frattesim z Interu. Jednocześnie władze Biancocelestich szukają napastnika, który zagwarantuje odpowiednią liczbę bramek. Właśnie dlatego pojawił się pomysł zakontraktowania Icardiego.

Argentyńczyk jest obecnie wolnym zawodnikiem. Jego umowa z Galatasaray wygasła 30 czerwca. Do ostatnich chwil istniała możliwość przedłużenia współpracy, ale strony nie osiągnęły porozumienia. Problemem były wymagania finansowe napastnika. W Turcji zarabiał 10 milionów euro.

Icardi samodzielnie pracuje obecnie nad utrzymaniem odpowiedniej dyspozycji. Jednocześnie pojawiają się wątpliwości dotyczące jego kondycji oraz powrotu do pełnej sprawności po ostatniej kontuzji kolana.

Dla Lazio istotne może być stanowisko samego zawodnika. Icardi od pewnego czasu jest otwarty na powrót do Włoch. To właśnie w Serie A rozwinął swoją karierę i występował w barwach Interu, gdzie wypłynął na wielkie wody.

Na razie zainteresowanie rzymskiego klubu jest określane jako próba wykorzystania nadarzającej się okazji. Brak konieczności płacenia kwoty transferowej sprawia jednak, że nazwisko Argentyńczyka może być interesującą opcją dla Lazio. Kluczowe pozostaną jego oczekiwania finansowe oraz ocena aktualnej dyspozycji fizycznej.