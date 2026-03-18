Manchester United planuje przeprowadzić wielki transfer. Temat Carlosa Baleby na Old Trafford jest wciąż żywy. Czerwone Diabły zamierzają złożyć wysoką ofertę za gwiazdą Brighton & Hove Albion - donosi "Centre Devils".

Manchester United przygotowuje się do nadchodzącego letniego okienka transferowego. Celem Czerwonych Diabłów po sezonie jest sprowadzenie nowego środkowego pomocnika. Już wiemy, że klub rozstanie się z Casemiro. Brazylijczyk już kilka tygodni temu ogłosił, że wypełni kontrakt i opuści Old Trafford. Angielski klub zatem poszukuje następcy doświadczonego pomocnika.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Centre Devils”. Władze Red Devils od miesięcy poważnie interesują się Carlosem Balebą. Jak się okazuje, Czerwone Diabły zamierzają wrócić po gwiazdę Brighton & Hove Albion. Klub z Old Trafford planuje złożyć bardzo wysoką ofertę za kameruńskiego zawodnika.

W zeszłym miesiącu Manchester United odbył rozmowy z otoczeniem Carlosa Baleby. Czerwone Diabły otrzymały odpowiedź, że pomocnik jest gotowy na ten transfer. Klub z Old Trafford zatem nieprzypadkowo ponownie ruszył po Kameruńczyka i jest na dobrej drodze, aby udało im się dopiąć jego przyjście.

Carlos Baleba w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. Reprezentant Kamerunu nie ma na koncie jeszcze udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę.