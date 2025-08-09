Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund o krok od AC Milanu

Manchester United w 2023 roku zdecydował się na wykup Rasmusa Hojlunda z Atalanty Bergamo. Anglicy wówczas zapłacili za snajpera ponad 70 milionów euro. Wraz z przyjściem Duńczyka, na Old Trafford wiązano olbrzymie nadzieje. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Reprezentant Danii nie odnalazł się w drużynie Czerwonych Diabłów i już lada moment zmieni barwy klubowe.

Z informacji przekazanych przez „Calcio Mercato” dowiadujemy się, że Rasmus Hojlund jest o krok od powrotu na Półwysep Apeniński. Od kilku dni duński napastnik jest łączony z AC Milanem. I wreszcie w tej sprawie mamy przełom. Otóż Rossoneri osiągnęli ustne porozumienie zarówno z samym piłkarzem jak i Czerwonymi Diabłami.

Nie tak dawno Fabrizio Romano przekazał bardzo ciekawe informacje związane z Rasmusem Hojlundem. Otóż Czerwone Diabły postanowiły wycenić reprezentant Danii. Anglicy oczekują, że ktoś zapłaci za napastnika 6 mln euro i pokryje całość pensji. Chodzi oczywiście o wypożyczenie. Wkrótce możemy spodziewać się przeprowadzki 22-latka na San Siro.

Rasmus Hojlund dotychczas rozegrał 95 spotkań w barwach Manchesteru United. W tym czasie duński snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 26 trafień, a także sześć asyst.