Man United dostanie ofertę za Bruno Fernandesa! To europejski gigant

Bruno Fernandes może w najbliższej przyszłości opuścić Manchester United. Z informacji Fichajes wynika, że ofertę za piłkarza ma złożyć Bayern Monachium. Bawarczycy są w stanie zaoferować 50 mln euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bayern Monachium rusza po Bruno. Man United czeka na ofertę

Bruno Fernandes stanowi o sile Manchesteru United, do którego dołączył w styczniu 2020 roku. Coraz więcej mówi się o tym, że Portugalczyk w najbliższej przyszłości zmieni klub. Latem był blisko odejścia, ponieważ interesowały się nim drużyny z Arabii Saudyjskiej. 31-latek zdecydował się jednak zostać na Old Trafford, choć jak sam podkreśla, Czerwone Diabły chciały się go pozbyć.

„Manchester United chciał, żebym odszedł zeszłego lata. Cały czas mam to w głowie. Myślę, że nie mieli odwagi podjąć decyzji” – mówił Bruno w wywadzie dla Canal11. Ofensywny pomocnik nie wyklucza transferu do Saudi Pro League. Natomiast oprócz gry na Półwyspie Arabskim może mieć jeszcze jedną ciekawą opcję. Fichajes informuje, że ofertę za piłkarza zamierza złożyć niemiecki gigant.

Bayern Monachium od dawna monitoruje sytuację Bruno Fernandesa i to właśnie oni chcą sprowadzić go do siebie. Bawarczycy, biorąc pod uwagę wiek zawodnika, są gotowi, aby złożyć za niego ofertę w wysokości 50 milionów euro. Transfer miałby zostać sfinalizowany po zakończeniu sezonu. Wtedy też zawodnik będzie miał tylko rok do końca kontraktu. Dla Czerwonych Diabłów będzie to okazja, aby zarobić coś na Portugalczyku, zanim odejdzie za darmo.

W tym sezonie Bruno ma na swoim koncie 5 goli i 7 asyst w 16 meczach w Premier League.