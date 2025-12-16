„Manchester United chciał, żebym odszedł”. Gwiazdor ujawnił prawdę

Bruno Fernandes ujawnił, że Manchester United chciał, żeby odszedł z klubu. Portugalczyk ujawnił szokujące kulisy letniego okna transferowego. Zdradził, dlaczego został na Old Trafford.

Bruno Fernandes czuje się niechciany w Man United

Bruno Fernandes to bez wątpienia największa gwiazda i niekwestionowany lider Manchesteru United. Portugalczyk trafił na Old Trafford w styczniu 2020 roku za 65 milionów euro. Choć w tym czasie Czerwone Diabły częściej rozczarowywały, niż odnosiły sukcesy, to piłkarz wykazywał się lojalnością. Regularnie odrzucał oferty m.in. lukratywnych umów z Arabii Saudyjskiej.

Ostatnio udzielił wywiadu dla Canal11, gdzie postanowił ujawnić szokujące kulisy. Okazuje się, że podczas minionego letniego okna transferowego Manchester United chciał, żeby odszedł. Nie otrzymał oficjalnej informacji, ale czuł się niechciany i niedoceniony.

– Manchester United chciał, żebym odszedł zeszłego lata. Cały czas mam to w głowie. Myślę, że nie mieli odwagi podjąć decyzji. Zdecydowałem się zostać nie tylko z powodów rodzinnych, ale również dlatego, że naprawdę lubię ten klub – powiedział Bruno.

– Rozmowa z trenerem także wpłynęła na moją decyzję o pozostaniu. Jednak ze strony klubu miałem poczucie, że: jeśli odejdziesz, to nie jest to dla nas wielki problem. Bardzo mnie to boli. Właściwie bardziej smuci, niż boli, bo jestem piłkarzem, wobec którego nie mają nic do zarzucenia. Zawsze jestem dostępny, zawsze gram, raz dobrze raz źle. Daję z siebie wszystko. Kiedy widzę zawodników, którzy nie cenią klubu tak bardzo i nie bronią go w takim stopniu, to sprawia, że robi mi się smutno – dodał kapitan Man United w rozmowie z Canal11.

Najczęściej Bruno Fernandes jest łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. Latem postanowił odrzucić grę poza Europą, ale wygląda na to, że poważnie myśli o takim kierunku. Niewykluczone, że mając za złe Czerwonym Diabłom, w przyszłości zdecyduje się odejść.

– Jeśli pewnego dnia będę musiał grać w Arabii Saudyjskiej, będę grał w Arabii Saudyjskiej – odniósł się do tematu transferu.