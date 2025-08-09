Tottenham Hotspur chce pozyskać Nico Paza. Jak się okazuje, Koguty nie są jedynym zespołem zainteresowanym Argentyńczykiem. Gwiazda Como znajduje się również na radarze Manchesteru United i Chelsea - informuje "CaughtOffside".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Manchester United i Chelsea również chcą Nico Paza

Tottenham Hotspur chciałby jak najszybciej zapomnieć o minionym sezonie Premier League. Londyńczycy zajęli odległe miejsce w tabeli, ale udało im się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Wszystko przez triumf w Lidze Europy. Władze Kogutów aktywnie pracują na rynku transferowym, aby należycie wzmocnić skład przed zbliżającą się kampanią.

Ostatnie Tottenham Hotspur wykazał poważne zainteresowanie Nico Pazem z Como. Włoski zespół wycenił swoją gwiazdę na 70 milionów euro. Taka kwota przerosła oczekiwania Kogutów. Tymczasem serwis „CaughtOffside” przekazuje inne bardzo ciekawe informacje w sprawie Argentyńczyka. Otóż pomocnik znalazł się również na celowniku Manchesteru United oraz Chelsea.

Tak ogromne zainteresowanie Nico Pazem nie jest przypadkowe. Argentyński zawodnik po opuszczeniu Realu Madryt dołączył do Como i z miejsca stał się gwiazdą swojej drużyny. 20-latek zaczął nawet odgrywać coraz ważniejszą rolę w seniorskiej reprezentacji mistrzów świata. Czas pokaże, czy pomocnik finalnie wyląduje na boiskach Premier League.

Nico Paz dotychczas rozegrał sześć spotkań w barwach Como. Argentyńczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie sześć trafień, a także dziewięć asyst.