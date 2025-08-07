70 milionów za młodą gwiazdę? Tottenham odbija się od ściany

17:00, 7. sierpnia 2025
Tottenham Hotspur od dłuższego czasu interesuje się jednym z ofensywnych graczy Como. Tymczasem interesujące wieści na ten temat przekazał dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Thomas Frank
Nico Paz wyceniony na 70 milionów euro

Tottenham Hotspur intensywnie przygotowuje się do nowego sezonu. Równolegle władze klubu pracują nad potencjalnymi wzmocnieniami. Jak informuje Gianluca Di Marzio, Koguty miały złożyć ofertę za Nico Paza, zawodnika Como występującego we włoskiej Serie A.

Według znanego dziennikarza, klub z Premier League był poważnie zainteresowany pozyskaniem młodego pomocnika, jednak propozycja Tottenhamu została odrzucona. Angliki klub proponował 40 milionów euro. Como wyceniło natomiast swojego piłkarza na 70 milionów euro.

Mimo to, według Di Marzio, włoski klub może być otwarty na negocjacje i ewentualnie obniżyć oczekiwania finansowe – minimalna kwota, która mogłaby skłonić działaczy Como do rozmów, to około 60 milionów euro.

Co ciekawe, włoski klub jednocześnie stara się renegocjować warunki kontraktu piłkarza, w szczególności te, które dają uprzywilejowaną pozycję Realowi Madryt. Królewscy posiadają bowiem prawo pierwokupu – w przypadku oferty z innego klubu, Real może wyrównać propozycję i przejąć zawodnika. Ponadto hiszpański gigant zapewnił sobie 50 procent udziału w zyskach z kolejnego transferu z udziałem Paza.

W poprzednim sezonie Argentyńczyk wystąpił w 35 meczach, zdobył 6 bramek i zanotował 8 kluczowych podań.

