Man United chce reprezentanta Holandii. Na stole 50 mln euro

Manchester United chce latem sięgnąć po Keesa Smita z AZ Alkmaar - donosi "CaughtOffside". Holenderski klub wycenia pomocnika na około 50 milionów euro.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Kees Smit na radarze Manchesteru United

Manchester United w bieżącym sezonie walczy o zapewnienie sobie miejsca w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po 31. kolejkach Premier League Czerwone Diabły zajmują trzecie miejsce w tabeli, a już w poniedziałek, 13 kwietnia, zmierzą się na własnym stadionie z Leeds United. Zespół z Elland Road walczy z kolei o utrzymanie.

Tymczasem władze klubu z Old Trafford intensywnie pracują nad wzmocnieniami przed letnim oknem transferowym. Jak donosi „CaughtOffside”, w kręgu zainteresowań Manchesteru United wciąż znajduje się Kees Smit, który błyszczy w barwach AZ Alkmaar.

20-letni rozgrywający przyciąga uwagę największych klubów Europy swoją wizją gry oraz techniką. Jego styl sprawił, że bywa porównywany do Kevina De Bruyne. Holender już wcześniej znalazł się na listach życzeń Realu Madryt czy Barcelony.

AZ Alkmaar wycenia swojego zawodnika na około 50 milionów euro. Biorąc pod uwagę wiek Holendra oraz ogromny potencjał, kwota nie odstrasza czołowych klubów. Według doniesień, na Old Trafford rozważane jest przygotowanie konkretnej oferty za pomocnika.

Smit rozegrał już 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst. Wyróżnia się szerokim wachlarzem podań oraz umiejętnością poruszania się między liniami przeciwnika. Zdolność do kreowania sytuacji bramkowych sprawia, że zainteresowanie jego osobą stale rośnie. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla kariery holenderskiego pomocnika.