Manchester United chce piłkarza z PKO Ekstraklasy! Aż trudno w to uwierzyć

Manchester United oraz Real Betis są zainteresowani pozyskaniem Brighta Ede z Motoru Lublin. Ci drudzy mieli już złożyć ofertę za obrońcę zimą, ale została ona odrzucona, o czym donosi Alvaro Munoz Gomez z "Zona Mixta".

Piłkarze Motoru Lublin

Manchester United i Real Betis chcą Brighta Ede z Motoru

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, a biorąc pod uwagę tylko rundę wiosenną, trzeba powiedzieć, że jest nawet bardzo dobrze. Przede wszystkim podopieczni Mateusza Stolarskiego dobrze prezentują się przed własną publicznością, a dobra forma ofensywnych graczy pozwala nawet podłączyć się do walki o grę w eliminacjach europejskich pucharów. Nie będzie o to łatwo, ale nie jest to też niemożliwe.

Niemniej ciekawe informacje w kwestii jednego z graczy Motoru dochodzą od jednego z zagranicznych dziennikarzy. Według informacji przekazanych przez Alvaro Munoza Gomeza z „Zona Mixta”, Manchester United oraz Real Betis są zainteresowani pozyskaniem Brighta Ede. 19-letni środkowy obrońca Motoru Lublin w tym sezonie pełni głównie rolę rezerwowego, ale uznawany jest za spory talent. Poza tym ma imponujące warunki fizyczne, co także ma być jednym z atutów.

Co ciekawe, zdaniem wspomnianego dziennikarza, Real Betis zimą złożył już ofertę za Ede, ale Motor zdecydował się ją odrzucić. Mają jednak wrócić latem, podobnie jak Manchester United. To jednak kolejne zainteresowanie Polakiem ze strony gigantów, bowiem latem mówiło się o wielkiej ofercie z Chelsea w wysokości 10 milionów euro.

Bright Ede w tym sezonie rozegrał w sumie siedem spotkań, a na murawie spędził 431 minut. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy 19-latek ma 13 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta kraju na milion euro.

