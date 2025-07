Man United szykuje ofertę. Na radarze argentyńska perełka

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milton Delgado na radarze Manchesteru United

Manchester United po rozczarowującym sezonie 2024/25 szykuje gruntowną przebudowę środka pola. W letnim oknie transferowym klub z Old Trafford sprowadził już Matheusa Cunhę z Wolverhampton oraz 18-letniego Diego Leona z paragwajskiego Cerro Porteno. To jednak nie koniec wzmocnień.

Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się teraz Milton Delgado, który jest uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia w argentyńskim futbolu. Jak podaje „Canal 26”, Manchester United poważnie rozważa złożenie oficjalnej oferty za 20-letniego pomocnika Boca Juniors, a rozmowy mogą ruszyć już w najbliższych dniach. Argentyńczyk w pierwszym zespole Boca rozegrał 30 meczów i zanotował jedną asystę.

Delgado jest związany umową z argentyńskim klubem do grudnia 2028 roku. Co istotne, Boca nie zamyka się na sprzedaż utalentowanego zawodnika. Mówi się, że oczekiwana kwota transferu wynosi około 11 milionów euro. Argentyńczyk to ofensywny pomocnik, który wyróżnia się doskonałą techniką, wizją gry oraz dynamiką w grze ofensywnej. Nie brakuje opinii, że może podążyć śladami takich zawodników jak Enzo Fernandez czy Alexis Mac Allister, którzy z powodzeniem odnaleźli się w Europie.