Man United chce brazylijskiego pomocnika. W grze 50 mln euro

Joao Gomes na celowniku Manchesteru United

Manchester United po zwycięstwie nad Newcastle United (1:0) zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli Premier League. Szanse na zdobycie mistrzostwa Anglii przez zespół Rubena Amorima pozostają niewielkie, dlatego priorytetowym celem Czerwonych Diabłów jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Portugalski szkoleniowiec jasno sygnalizuje potrzebę wzmocnień, szczególnie w środkowej strefie boiska.

Według informacji przekazanych przez „Record”, klub z Old Trafford poważnie rozważa transfer Joao Gomesa z Wolverhampton Wanderers i byłby gotów wyłożyć na stół około 50 milionów euro. Jak donoszą portugalskie media, rozmowy pomiędzy klubami już trwają. Środkowy pomocnik w barwach Czerwonych Diabłów rywalizowałby o miejsce w podstawowym składzie z Manuelem Ugarte oraz Casemiro.

24-letni Brazylijczyk trafił do Premier League w styczniu 2023 roku, kiedy Wolverhampton wykupiło go z Flamengo za blisko 19 milionów euro. Co ciekawe, brazylijski klub zabezpieczył się klauzulą gwarantującą 10 proc. udziału w przyszłym transferze pomocnika.

W obecnym sezonie Joao Gomes rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach, a w Pucharze Ligi Angielskiej zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Wolverhampton obowiązuje do czerwca 2030 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia 10-krotnego reprezentanta Brazylii na 40 milionów euro.