Man United chce brazylijskiego pomocnika. To będzie głośny transfer

Manchester United ruszy latem po Joao Gomesa z Wolverhampton Wanderers - informuje serwis "TEAMtalk". Brazylijski pomocnik po ponad trzech latach ma opuścić Molineux Stadium.

Manchester United w ubiegłym roku przeprowadził kilka głośnych transferów, które okazały się trafionymi wzmocnieniami. Na Old Trafford trafili m.in. Benjamin Sesko z RB Lipsk, Bryan Mbeumo z Brentfordu oraz Matheus Cunha z Wolverhampton. Teraz na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się kolejny zawodnik z klubu z Molineux Stadium.

Jednym z kandydatów do transferu jest Joao Gomes. Według doniesień serwisu „TEAMtalk”, działacze Manchesteru United planują podjąć konkretne działania po zakończeniu obecnego sezonu. 25-letni Brazylijczyk znajduje się jednak również na radarze Liverpoolu, który od dłuższego czasu monitoruje jego rozwój.

Co więcej, sam zawodnik w przeszłości przyznał, że gra dla klubu z Anfield byłaby dla niego spełnieniem marzeń. Taka deklaracja może działać na korzyść Liverpoolu w ewentualnych negocjacjach transferowych. Kontrakt brazylijskiego zawodnika z Wolves obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Duże zainteresowanie wychowankiem CR Flamengo może dodatkowo podbić jego wartość na rynku. Gomes rozgrywa bowiem bardzo solidny sezon w barwach Wolverhampton. W 35 występach zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Sytuacja sportowa Wolves jest jednak trudna. Klub pozostaje w gronie zespołów zagrożonych spadkiem z Premier League. Relegacja może oznaczać odejście kilku kluczowych piłkarzy po zakończeniu sezonu. Sam Gomes ma ambicje gry na najwyższym poziomie i walki o trofea.