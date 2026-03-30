Man United celuje w transfer stopera. Anglik może wrócić do Premier League

Manchester United jest zainteresowany angielskim obrońcą. Charlie Cresswell z Toulousy znajduje się na liście życzeń giganta z Old Trafford - donosi Ben Jacobs.

Manchester United zmienił menedżera na początku stycznia, kiedy to Ruben Amorim został zastąpiony przez Michaela Carricka. Pod wodzą angielskiego szkoleniowca Czerwone Diabły zmierzają w stronę awansu do Ligi Mistrzów i obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League.

W letnim oknie transferowym klub planuje dalsze wzmocnienia w linii w defensywnej. Jak przekazał dobrze poinformowany dziennikarz Ben Jacobs, na radarze Manchesteru United znalazł się Charlie Cresswell, środkowy obrońca reprezentujący barwy Toulouse FC.

23-latek przeniósł się do Francji latem 2024 roku z Leeds United. W bieżącym sezonie prezentuje solidną formę w Ligue 1. W 26 meczach zdobył cztery bramki i zaliczył trzy asysty. Jego wzrost, umiejętność gry w powietrzu i czytanie gry czynią go jednym z najbardziej obiecujących stoperów w Europie. Wiele wskazuje na to, że zawodnik już latem wróci na Wyspy Brytyjskie.

Co ciekawe, Cresswell był bliski przenosin do VfL Wolfsburg w styczniu, jednak niemiecki klub nie był w stanie zapłacić żądanej przez Toulouse kwoty 30 milionów euro. Dla klubów Premier League taka suma nie powinna stanowić problemu. W mediach angielskich Cresswell był łączony m.in. z Chelsea i Liverpoolem. 23-latek ma kontrakt z Toulouse obowiązujący do czerwca 2028 roku.