Man United celuje w transfer obrońcy. Gigant szykuje się do rozmów

Nathan Collins na radarze Manchesteru United

Manchester United coraz poważniej myśli o wzmocnieniu środka defensywy w nadchodzącym oknie transferowym. Po zwolnieniu Rubena Amorima w styczniu, zespół przejął Michael Carrick, który w dziewięciu meczach poniósł tylko jedną porażkę. Obecnie Czerwone Diabły zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League.

Na Old Trafford planowana jest przebudowa linii defensywnej, a jednym z kandydatów do wzmocnienia jest Nathan Collins, który reprezentuje barwy z Brentfordu. 24-letni Irlandczyk wyrasta na jednego z najbardziej cenionych stoperów w Premier League. Collins rozgrywa obecnie trzeci sezon na Gtech Community Stadium i ma już na koncie ponad 100 występów w barwach Pszczół. W ostatnich miesiącach jego postępy były uważnie obserwowane przez Liverpool, Chelsea oraz Tottenham Hotspur.

Jednak to władze Manchesteru United wykazują najbardziej konkretne zainteresowanie Collinsem i może być pierwszym klubem, który latem podejmie zdecydowane działania. Irlandczyk dołączył do Brentfordu w 2023 roku z Wolverhampton Wanderers za blisko 27 milionów euro.

W bieżącym sezonie Collins rozegrał 33 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jego doświadczenie, stabilność i umiejętności przywódcze sprawiają, że jest jednym z najbardziej atrakcyjnych kandydatów do wzmocnienia defensywy Czerwonych Diabłów.