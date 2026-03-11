Manchester United celuje w hit za 100 mln euro. Kwota nie odstrasza

Manchester United planuje hitowy transfer do środka pola w miejsce Casemiro. Na liście życzeń znajduje się Sandro Tonali, za którego Newcastle United oczekuje nawet 100 mln euro - informuje Football-Italia.net.

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali na radarach Man United. Są gotowi wyłożyć wielką kasę

Manchester United poszukuje środkowego pomocnika pod kątem przyszłego sezonu. Latem drużynę opuści Casemiro, którego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona. Klub uznał, że to odpowiednia pora, aby się pożegnać – warunki finansowe Brazylijczyka były zwyczajnie zbyt wysokie. Najprawdopodobniej będzie kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej.

Obecnie trwa analiza dostępnych opcji na rynku. Manchester United pragnie ściągnąć gwiazdę, która z miejsca wskoczy do wyjściowej jedenastki. Do tej pory mówiło się głównie o Elliocie Andersonie, Adamie Whartonie czy Carlosie Balebie. Na liście życzeń znajduje się też Sandro Tonali, natomiast nie będzie łatwo wygrać o niego batalię.

Newcastle United ma ambitne plany i oczywiście chce zatrzymać swoich najważniejszych piłkarzy. Nie będzie stawać Włochowi na drodze, o ile on sam zdecyduje o odejściu. Sroki oczekują jednak w takim przypadku nawet 100 milionów euro.

W przeciwieństwie do Juventusu, Manchester United jest gotowy zapłacić taką kwotę. Wygląda więc na to, że ewentualny transfer Tonaliego odbędzie się wewnątrz Premier League. Czerwone Diabły monitorują też inne opcje, natomiast reprezentant Włoch uchodzi za piłkarza kompletnego, który na pewno dobrze odnalazłby się na Old Trafford. Ten ruch będzie możliwy, o ile gwiazdor Newcastle United poprosi o zmianę otoczenia.