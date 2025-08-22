Man City zdecydował ws. gwiazdy. Gigant docenił zawodnika

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Oficjalnie: Ruben Diaz przedłużył kontrakt z Manchesterem City do 2029 roku

Manchester City, po nieudanej obronie tytułu mistrza Anglii w ubiegłym sezonie, rozpoczął nowe rozgrywki Premier League w wielkim stylu. Na Molineux Stadium angielski gigant rozbił Wolverhampton (4:0), a błyszczał zwłaszcza Erling Haaland, autor dwóch goli. W środku pola świetnie zaprezentował się również Tijani Reijnders, który dołączył latem z Milanu i pełni rolę następcy Kevina De Bruyne.

W piątek klub z Etihad Stadium potwierdził, że jeden z filarów defensywy przedłużył kontrakt. Ruben Dias podpisał umowę do czerwca 2029 roku. – Jestem niesamowicie szczęśliwy i niezmiernie dumny, że reprezentuję wspaniały klub. To miejsce, w którym chcę być – na szczycie, walcząc o trofea. Ambicje klubu idealnie pokrywają się z moimi, a jako piłkarz nie ma nic lepszego – powiedział 29-letni obrońca, który występuje na Etihad Stadium od 2020 roku. Wcześniej grał w barwach Benfiki Lizbona.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W sześciu sezonach w Manchesterze City Dias rozegrał 223 mecze i zdobył cztery bramki. Jego obecność w zespole była kluczowa dla sukcesów w Premier League i europejskich pucharach. Klub podkreśla, że przedłużony kontrakt gwarantuje stabilność w defensywie na kolejne lata.

We're delighted to announce that @rubendias has extended his contract at City until 2029 ✍️🩵 pic.twitter.com/a5oURtqF0q — Manchester City (@ManCity) August 22, 2025

W inauguracyjnym meczu sezonu 28-latek wystąpił w środku obrony w parze z Johnem Stonesem, pokazując pewność siebie i doświadczenie, które mają pomóc drużynie Pepa Guardioli w powrocie na szczyt angielskiej ligi.