Man City zatrzyma napastnika. Guardiola blokuje transfer

Manchester City planuje zatrzymać Omara Marmousha do końca sezonu, pomimo zainteresowania ligowego rywala - informuje "CaughtOffside". Egipski napastnik był łączony z Tottenhamem Hotspur.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tottenham zainteresowany Omarem Marmoushem. Napastnik nie zmieni klubu zimą

Manchester City pozostaje w grze o mistrzostwo Anglii i nie zamierza zwalniać tempa również na rynku transferowym. Pep Guardiola planuje wykorzystać styczniowe okno, by dodatkowo wzmocnić skład i zwiększyć rywalizację w kluczowych sektorach boiska. Jednym z głównych priorytetów ma być pozyskanie nowego zawodnika do ofensywy.

Na szczycie listy życzeń klubu z Etihad Stadium znajduje się Antoine Semenyo z AFC Bournemouth. Obywatele uchodzą za zdecydowanego faworyta w walce o 25-letniego skrzydłowego i planują uruchomić klauzulę odstępnego w wysokości 65 milionów funtów już na początku styczniowego okna transferowego.

Media sugerują, że Tottenham Hotspur uważnie monitoruje sytuację Omara Marmousha, który w trakcie tego sezonu w barwach The Citizens nie zdołał wywalczyć miejsca w składzie. 26-letni Egipcjanin zaliczył dotąd 15 występów we wszystkich rozgrywkach. Obecnie przebywa z reprezentacją Egiptu na Pucharze Narodów Afryki.

Mimo zainteresowania ze strony ligowego rywala, Manchester City nie planuje sprzedaży Marmousha w trakcie sezonu. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje letni transfer Najbliżej opuszczenia Etihad Stadium już w styczniu jest natomiast Oscar Bobb. 22-letni Norweg wyraźnie stracił na znaczeniu w bieżących rozgrywkach, a klub rozważa jego wypożyczenie. Zainteresowanie skrzydłowym wykazują Fulham oraz Crystal Palace.