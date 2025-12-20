Man City może rozstać się ze skrzydłowym. Gigant czeka na oferty

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Oscar Bobb na celowniku Crystal Palace

Manchester City rozważy w zimowym oknie transferowym oferty za Oscara Bobba, który obecnie pełni rolę głębokiego rezerwowego na Etihad Stadium. 22-letni Norweg w bieżącym sezonie rozegrał 15 spotkań i zanotował jedną asystę. Według doniesień Simona Jonesa z „Daily Mail”, Crystal Palace aktywnie monitoruje sytuację skrzydłowego. Londyński klub zamierza złożyć propozycję w kolejnym miesiącu.

Bobb znajduje się obecnie na rozdrożu. W trakcie sezonu 2024/2025 Norweg doznał złamania kości nogi. Niedawno skrzydłowy musiał również zejść z boiska w zwycięskim ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej z Brentfordem z powodu kontuzji ścięgna udowego. Jeśli kontuzja okaże się groźniejsza, to może przełożyć jego transfer do lata.

Na Selhurst Park planują wypożyczyć Bobba na drugą część sezonu. Drużyna prowadzona przez Olivera Glasnera znajduje się w czołówce w tabeli Premier League. The Eagles zajmują wysokie 6. miejsce. Pod wodzą 51-letniego austriackiego menedżera Bobb może się odbudować i pokazać pełnię możliwości.

Norweg dołączył do akademii Manchesteru City w 2019 roku z Valerengi. Łącznie na Etihad Stadium rozegrał 26 meczów. Z kolei w seniorskiej reprezentacji Norwegii uzbierał już 16 spotkań. Według portalu Transfermarkt.de, wartość skrzydłowego szacowana jest na 25 milionów euro.