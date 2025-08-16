Manchester City nie zamyka jeszcze kadry na sezon 2025/26. The Citizens mają jeszcze w planach pozyskania gracza Chelsea. Na ich celownik trafił Josh Acheampong - przekazuje "The Guardian".

Cody Froggatt / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Josh Acheampong wzbudził zainteresowanie Manchesteru City

Manchester City już w sobotnie późne popołudnie rozpocznie swoje zmagania w sezonie 2025/26 rozgrywek Premier League. Miniona kampania nie była udana w wykonaniu The Citizens, przez co władze klubu niezwykle aktywnie pracowały na rynku transferowym. Do drużyny Pepa Guardioli trafiło wielu zawodników światowej klasy. Na papierze jednak najciekawiej zapowiada się przyjście Tijjaniego Reijndersa.

Tymczasem okazuje się, że Manchester City nie zamknął jeszcze składu na ten sezon. Jak wynika z informacji przekazanych przez „The Guardian”, The Citizens planują jeszcze dokonać transferu obrońcy. I to prosto z ligowego rywala. W kręgu zainteresowań Obywateli znalazł się Josh Acheampong, który na co dzień reprezentuje barwy Chelsea.

Wspomniane źródło zaznacza, że transfer defensora może być trudny do zrealizowania dla Manchesteru City. Chelsea nie planują bowiem rozstawać się z 19-latkiem. Wszystko przez bardzo poważną kontuzję Leviego Colwilla. The Blues nie tak dawno odrzucili również zainteresowanie Bournemouth. Czas pokaże, czy The Citizens dokonają transferu.

Josh Acheampong jest wychowankiem Chelsea. Młodzieżowy reprezentant Anglii w ubiegłym sezonie przebił się do seniorskiego składu. 19-latek zdążył rozegrać już 14 spotkań w koszulce pierwszej drużyny ze Stamford Bridge.