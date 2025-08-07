Chelsea traci kluczowego gracza. Poważna kontuzja i operacja!

Chelsea przez kilka najbliższych miesięcy będzie musiała radzić sobie bez podstawowego obrońcy. Levi Colwill do gry wróci dopiero w nowym roku. 22-latek przeszedł operację.

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea potężnie osłabiona przed startem sezonu

Dramat Chelsea. Filar linii obrony wypada na przynajmniej pół roku! The Blues poinformowali o poważnych problemach zdrowotnych swojego defensora – Levi Colwill doznał urazu więzadła krzyżowego przedniego w kolanie, co oznacza kilkumiesięczną pauzę. Enzo Maresca na tydzień przed startem sezonu traci kluczowego zawodnika.

– Levi Colwill przeszedł dziś pomyślną operację więzadła krzyżowego przedniego. 22-latek zgłosił się na początku tego tygodnia do Cobham na przedsezonowe przygotowania, ale niestety podczas treningu doznał kontuzji. Badania medyczne potwierdziły, że konieczna będzie operacja. Levi rozpocznie teraz rekonwalescencję i podczas rehabilitacji będzie wspierany przez klubowy dział medyczny w Cobham – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Chelsea FC has released the following update regarding Levi Colwill. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 7, 2025

W tej chwili Maresca dysponuje kilkoma środkowymi obrońcami, jednak Colwill stał się liderem tej formacji i trudno będzie go zastąpić. Niewykluczone, że Chelsea jeszcze wróci na rynek transferowy. Jednym z możliwych scenariuszy jest zatrzymanie Renato Veigi, który od dłuższego casu jest łączony z odejściem.