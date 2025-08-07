Chelsea traci kluczowego gracza. Poważna kontuzja i operacja!

Chelsea potężnie osłabiona przed startem sezonu
Dramat Chelsea. Filar linii obrony wypada na przynajmniej pół roku! The Blues poinformowali o poważnych problemach zdrowotnych swojego defensora – Levi Colwill doznał urazu więzadła krzyżowego przedniego w kolanie, co oznacza kilkumiesięczną pauzę. Enzo Maresca na tydzień przed startem sezonu traci kluczowego zawodnika.
– Levi Colwill przeszedł dziś pomyślną operację więzadła krzyżowego przedniego. 22-latek zgłosił się na początku tego tygodnia do Cobham na przedsezonowe przygotowania, ale niestety podczas treningu doznał kontuzji. Badania medyczne potwierdziły, że konieczna będzie operacja. Levi rozpocznie teraz rekonwalescencję i podczas rehabilitacji będzie wspierany przez klubowy dział medyczny w Cobham – czytamy w oficjalnym komunikacie.
W tej chwili Maresca dysponuje kilkoma środkowymi obrońcami, jednak Colwill stał się liderem tej formacji i trudno będzie go zastąpić. Niewykluczone, że Chelsea jeszcze wróci na rynek transferowy. Jednym z możliwych scenariuszy jest zatrzymanie Renato Veigi, który od dłuższego casu jest łączony z odejściem.