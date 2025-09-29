Manchester City wyraził zainteresowanie gwiazdą. Może zaoferować 50 mln euro

Manchester City od pewnego czasu poszukuje potencjalnego następcy Rodriego. Jak podaje CaughtOffside, Obywatele mogą pozyskać nowego pomocnika już w styczniu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola szuka następcy Rodriego

Rodri od lat jest jednym z filarów drużyny Pepa Guardioli. Hiszpan kontroluje tempo gry i daje równowagę pomiędzy atakiem a obroną. Jednak w klubie coraz częściej mówi się o przyszłości pomocnika, dlatego Manchester City rozgląda się za potencjalnym następcą 29-latka.

Angielski gigant od pewnego czasuje obserwuje Aleksandara Pavlovicia. 21-latek uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy Bundesligi i pasuje do profilu poszukiwanego przez klub z Etihad Stadium.

W tym sezonie pomocnik Bayernu Monachium rozegrał sześć spotkań i zdobył jedną bramkę. Niemiec wyróżnia się swoimi umiejętnościami, a według najnowszych doniesień Manchester City jest gotów złożyć ofertę w zimowym okienku transferowym. Anglicy mają zamiar zaproponować około 45-50 milionów euro.

Juventus i Paris Saint-Germain także monitorują sytuację młodego zawodnika. Wcześniej mówiło się również o zainteresowaniu Manchesteru United. Władze Bayernu jednak mogą nie chcieć sprzedawać swojego wychowanka.

Pavlović dopiero wchodzi na najwyższy poziom i może stać się dla niemieckiego giganta kluczowym zawodnikiem. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do 2029 roku.

